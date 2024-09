Sjongejongejongejonge. Gisteren gingen de Algemene Politieke Beschouwingen tot ver na middernacht door, vandaag begonnen ze al een uur later dan gepland, en nu zijn ze weer met een uur uitgesteld. De oppositie wil namelijk stukken hebben die onder het besluit om aan te kondigen (!) dat het noodrecht wordt ingezet om de asielcrisis op te lossen. Schoof wilde die niet geven (briefje daarrrr), omdat er volgens hem nog geen besluit is genomen, maar omdat NSC met een beroep op artikel 68 van de Grondwet het verzoek steunde, is de vergadering geschorst, gaat de premier nu nog een keer kijken en zien we zo verder. LIVESTREAM na de breek.

UPDATE 12:05 - Er komen tussen 14:00 en 15:00 uur stukken, laat Schoof nu weten.

UPDATE 12:06 - Schoof gaat het nu dus twee uur over andere dingen hebben, kunnen wij lekker in de tuin gaan werken.

UPDATE 13:59 - Nou dat was saai. Iets over een mensbeeld. Nu lunchpauze en dan om 15:00 uur verder.