Het is maar goed dat het kabinet niet is gevallen, anders had Nederland niet mee kunnen maken hoe geweldig minister Marjolein Faber het doet. Omdat de asielcrisis in Nederland zo ontzettend acuut is heeft ze nog steeds geen concreet plan hoe en waarom het kabinet de noodtoestand in de vreemdelingenwet moet gebruiken, en ondertussen komt ze met: dit. "Minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber (PVV) heeft op haar reis naar Denemarken het idee opgedaan om waarschuwingsborden bij Nederlandse asielzoekerscentra te zetten. Daar zou de boodschap op moeten staan: 'Hier wordt gewerkt aan uw terugkeer'." Geweldig. Dat zal de aantallen naar beneden brengen zeg. Dat mensen denken: ik heb 15.000 euro aan een mensensmokkelaar betaald om hier te komen, maar nu staat er een bordje, weet je wat, ik pak het eerste het beste vliegtuig terug naar huis, laat maar zitten ook.

En dan moet de uitsmijter in het RTL Nieuws-bericht nog komen: "Faber deed dit idee op toen ze in Denemarken een detentiecentrum bezocht voor asielzoekers die worden uitgezet. Ze dacht daar een bord gezien te hebben met zo’n soort tekst. Maar dat bord bestond niet, bleek toen ambtenaren dit nabelden. "Het bestaat alleen in haar hoofd", is in haar omgeving te horen." Aan de ene kant is dit natuurlijk heel erg grappig. Aan de andere kant is dit natuurlijk ook heel erg grappig. Maar het is tegelijkertijd veelzeggend over de verhouding tussen Faber en haar ambtenaren dat dit verhaal nu al uitlekt aan RTL Nieuws. Je zou haast zeggen: wie is hier nou het beleid? Gij of ik?