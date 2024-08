Ja nee natuurlijk zegt Ton F. van Dijk niet dat u nu allemaal op de BBB moet stemmen en niet op de PVV, maar dat is dan ook een beetje het probleem van die hele Nationale Politieke Index: het zegt feitelijk precies exact helemaal niks over wie nou het beste Kamerlid is en wie het slechtste Kamerlid, het zegt alleen iets over welke Kamerleden dingetjes doen waar ze van Ton F. van Dijk (en de ex-medewerker van Liane den Haan) punten voor krijgen. Dat hebben we al een keer opgeschreven, en een keer herhaald en dat doen we nu nog maar eens, want er moet nu eenmaal af en toe iemand zijn die iets zegt. Ondertussen staat de PVV in de peilingen nog altijd fier bovenaan en dat is echt niet omdat kiezers denken dat die mevrouw met die poffertjeskraam (naam nou echt een keer opzoeken, red.) zoveel geweldige moties heeft ingediend of omdat Geertje Wilders morgen hoogstpersoonlijk alle Syrische messentrekkers aan de grens gaat tegenhouden. Maar hee, Pieter Grinwis, ouwe reaguurder, van harte proficiat met je fopprijs.