Het gaat dus een beetje zo: gisteren twitterde Geert Wilders dat hij Syriërs terug wil sturen naar Syrië. Daarna tikte Trouw daar een artikel over ("Wilders doelt waarschijnlijk op aanhoudingen in 2021", ah gelukkig maar, niet op dit bericht of dit bericht uit of dit bericht of dit bericht of dit bericht uit 2024). En nu twittert Geert Wilders weer over het artikel dat Trouw heeft gemaakt over zijn tweet over dat hij Syriërs terug wil sturen naar Syrië. Lekker de nieuwscyclus gedomineerd, maar dit is nog niet eens het begin van daadwerkelijk beleid. Er is een aankondiging van inzet tijdens een debat, waarin dan nog maar een motie moet worden ingediend, waarvoor dan nog maar een meerderheid moet worden gevonden, die dan nog maar moet worden uitgevoerd op papier, die daarna nog maar moet leiden tot daadwerkelijk beleid dat niet door zeventien rechtszaken die gaan opleveren dat Nederland vanwege verdrag zus en me zoveel en jurisprudentie dit en me dat Syrië toch niet veilig kan verklaren moet worden gedwarsboomd. Maar hee. Hoop likes op X.