Wat we nou in de Bild lezen. In een Duitse supermarkt is een meisje van 4 zwaar gewond geraakt omdat ze in een supermarkt met een mes is gestoken door een Nederlandse staatsburger. "Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich um einen aus Syrien stammenden niederländischen Staatsbürger. Der 34-Jährige hat laut Polizei keine Vorbeziehung zu dem Kind gehabt." Staan we er weer lekker op. Straks denken die Duitsers nog dat alle Nederlandse staatsburgers zo zijn. "Sein Motiv und der genaue Hergang der Tat waren zunächst unklar." Gelukkig zitten ze er bij NU.nl bovenop. Altijd weer die Nederlanders!