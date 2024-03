Er is een Amsterdammer opgepakt. Nou ja, afgelopen donderdag was eigenlijk al bekend dat de politie een 25-jarige Amsterdammer had opgepakt voor het gooien van een brandend voorwerp naar de Israëlische ambassade. Morgen wordt hij voorgeleid en "goed ingevoerde bronnen" melden nu aan de T. dat de gooier oorspronkelijk uit Syrië komt. Misschien is hij Nederland gevlucht omdat het in Syrië verboden is om brandende voorwerpen naar Israëlische ambassades te gooien. "Volgens de bronnen heeft de man geen noemenswaardig strafrechtelijk verleden." Maar wel een noemenswaardig strafrechtelijke toekomst!