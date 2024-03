Dit bericht wordt live aangevuld. Later meer...

Politie Den Haag schrijft op Twitter: "Rond 10.50 uur gooide iemand vanaf de Johan de Wittlaan in DenHaag een brandend voorwerp richting de Israëlische ambassade. We hebben een verdachte aangehouden. Er zijn geen gewonden. Wij doen onderzoek en er is een ruime afzetting rondom de ambassade."

De Telegraaf schrijft: "Het personeel moest voor de zekerheid plaatsnemen in de ’saferoom’ van de ambassade." Hoe dan ook, geen gewonden, verdachte aangehouden.

De ambassade werd natuurlijk al extra beveiligd en daarna werd er op 13 februari ook nog eens een noodverordening afgekondigd.