We moeten het weer hebben over GEBOORTECIJFERS. Vandaag lezen we dat Nederlandse vrouwen STEEDS LANGER WACHTEN met het krijgen van een eerste kind. De gemiddelde leeftijd waarop de Nederlandse vrouw moeder wordt is gestegen van 30,3 naar 30,4 jaar en vrouwen onder de 30 al helemaal geen zin hebben in kinderen krijgen. Het aandeel vrouwen tussen de 25 en 30 jaar oud met een kind is in 10 jaar gedaald van eenderde naar een kwart. Maar die cijfers zijn: verraderlijk. Zoals u weet zijn we vorig jaar wakkergeschud door Pieter Omtzigt, toen nog politicus. De boodschap was simpel: we moeten FOKKEN ALS KONIJNEN willen we over een jaar of 30 nog een beetje meedoen in de wereld. Dat is nu 8 maanden geleden. De (miljoenen) kinderen die geboren zullen worden als gevolg van Omtzigts historische HJ Schoolezing moeten ALLEMAAL nog geboren worden. De eerste golf van de Omtzigt-babyboom komt al over een maand. We moeten NU de kraamkamers opschalen. Er is TE WEINIG Olvarit. Sywert, vlieg IN GODSNAAM naar China. We hebben LUIERS nodig. En rammelaars, miljoenen rammelaars. Investeer in NUTRILON. We zijn zó terug. Dit wordt episch.