Toch geinig. Anti-vaxxers zijn idioten, want de wetenschap heeft al aangetoond dat niet vaccineren slecht voor je is. En wanneer diezelfde wetenschap aantoont dat de aarde aan het opwarmen is en dat de mens daarbij wel een katalysator is, dan worden de mensen die dat geloven afgedaan als klimaatgekkies.

Alsof wetenschap alleen de waarheid spreekt wanneer het in je eigen straatje past.

En dat is uiteraard onzin.

Dus: of het klimaat is onzin en anti-vaxxers hebben gelijk, of anti-vaxxers hebben ongelijk en we gaan dood aan de opwarming van de aardkloot.