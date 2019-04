Niveautje Holocaustontkenning dit. Uiteraard, alles kan en het kan allemaal een complot wezen, maar: waar zijn al die miljoenen Joden dan gebleven die toch echt voor WOII in Europa leken te wonen? Bestonden ze niet? Allemaal spontaan in rook opgegaan? Allemaal naar de VS of Israël gegaan en met miljoenen tegelijk nudge-nudge-wink-wink doen als er weer iemand het hele gebeuren in twijfel trekt, zonder dat ook maar íemand zijn mond open deed, laat staan een paar procent van die miljoenen?

Net zo voor 9/11: om zulke gebouwen volledig te ondermijnen of vol te stoppen met springstof heb je nogal wat mensen nodig om het uit te voeren en te organiseren. Tientallen, zo niet honderden mensen die er vanaf zouden moeten weten, met kennis ervan in de hoogste regionen van de overheid en veiligheidsdiensten. Zouden die dan stuk-voor-stuk achter zo'n waanzinnig plan staan, zonder dat het uitlekt? Of meerdere personen geweigerd zouden hebben en vervolgens kaltgestellt moesten worden?

Bovendien, waarom dan daarnaast al die moeite doen voor vliegtuigen kapen en het gebouw in vliegen? "Gewoon" een bomaanslag zoals één of andere sjeik eerder al had geprobeerd op het WTC met een busje vol explosieven of zo, zou wel voldoende wezen niet? Of simpelweg van de vliegtuigkaping afweten, maar niets doen. Ook met het risico dat er iemand daarboven een geweten heeft.

En Asha, Asha, Asha... Op welke planeet leef je? Of ben je een stuk ruimtepuin dat in het luchtledige in een (verrassend genoeg betaalde) baan rond het wereldje van je eigen gelijk zweeft? Heeft nou niemand van je lezers (hoeveel zijn dat die dit niet als straf lezen überhaupt?) je op je eerste artikeltje eens gevraagd: welk fascisme?

Een waslijst van 10 punten aan nonsens, een luchtkasteel gebouwd op het wiebelig fundament van een foutieve aanname. Beetje alsof je adviezen geeft over warme kleding, bouwen van iglo's en jagen op ijsberen tegen mensen die je zojuist verteld hebben op vakantie te gaan naar de Sahara.

Hoe kan Baudet bewijzen dat hij géén fascist is, wanneer het bewijs dat hij dat wel is volledig uit de duim gezogen wordt? Moet hij ook bewijzen dat hij niet stiekem Sinterklaas of Zwarte Piet in vermomming is?

1. Wat zijn jouw waarden dan? Achter elke boom een fascist zien en wolf roepen tot er echt eentje verschijnt omdat Baudet niet langer de rechtse stem weet te trekken dankzij jouw stemmingmakerij? Ongecontroleerd veel macht geven aan de Staat, geen enkele rem op machtshonger van de EU? Je land vol laten lopen met cultuurclashend volk dat een bloedhekel heeft aan feministen, zelfstandige vrouwen, homo's of andersdenkenden? Ben benieuwd of je je daartegen gaat verzetten.

2. Wees getuige, waarvan? Van het grote Niets dat je zo bedreigend vindt? Wees hallucinant of psychotisch bedoel je.

3. "Beweerden" FvD'ers dat Baudet nooit over zuiveringen heeft gesproken of heb je bewijs dat hij dat wel deed? En ja, als FvD'er stem ik op partijprogramma's. Niet hersenscheten van mediamiepjes over politici, maar wat ze daadwerkelijk (willen) doen. En ja, het essentiële kenmerk van fascisme, net als totalitarisme en extreem-links gedachtegoed is de bereidheid om (overheids)geweld te gebruiken. Zeggen dat je een bloedhekel hebt aan kleurlingen is niet netjes, maar nog geen massamoord of Apartheid. En ook dat zegt de FvD niet eens...

4. Geef eens een definitie van dat "onaanvaardbare"? Alles wat voor minder overheid, minder EU, minder overregulering en minder massale, ongecontroleerde migratie is toevallig? Iedere stap naar "links" of policor is progressief, elke voorzichtige stap richting individuele vrijheid en het hebben van een eigen natiestaat waar je eigen volk zich prettig in de meerderheid bevindt is achteruitgang?

5. Wat is dit nu weer voor gewauwel? Niet factchecken? Nee, feitenvrij laster en smaad verspreiden over je politieke tegenstanders is zuivere koffie zeker?

6. Wees schaamteloos extreem, maar dan links. Schreeuw feitenvrij, doe hysterisch als een ongestelde feminazi en wees vooral heel groen. Of het nut heeft of juist is, doet er niet toe. Je zou maar kritisch over je standpunten na gaan denken.

7. Je bent zelf een trol, getuige dit artikel, in optima forma. Nou goed, in pessima forma.

8. Oh, zoiets als adverteerders van GeenStijl bellen zeker? Of eisen dat kritische rechtse leraren of klimaatskeptici en "racisten" de mond moet worden gesnoerd. Maar nee, wel solidair zijn met linke indoctrinators die de tere kinderziel linksdraaiend proberen te masseren. Waarvan nog altijd niemand "verklikt", laat staan ontslagen is.

9. Lijkt me een goed plan voor jou Asha. Trek je eens terug van waardeloze onzin schrijven, samen met je collegae. Ga eens in retraite nadenken over waar je echt voor staat zoals je eigen punt 1 voorschrijft, of dat nou wel zo verstandig is en misschien de FvD en Baudet op meer punten overeenkomen met jouw westerse waarden dan ertegen zijn.

10. Doe geen moeite. Dat ga je onmogelijk langer volhouden dan mensen als ik die meer liberaal-nationalistisch zijn, laat staan de echt rechts geörienteerde. Wij wachten al decennia hoopvol op een kentering in de eindeloze droeve dreinerij van de media en de politieke trein die steeds verder dendert naar meer machtsconcentratie in Brussel, meer overheid\betutteling in het algemeen en meer ongecontroleerde migratie, die nog het hardst wordt toegejuicht door de mensen die er het meest bij te verliezen hebben.