Komen een boel Svetlana's naar Nederland (en een boel niet-Svetlana's) omdat Ome Vlad hun land aan het verwoesten is en die lui zoeken allemaal een plekje. Door terreurverhalen in onder meer Ter Apel en Maarheeze overheersen de NIMBY-gevoelens in Nederland: ons dorp doet al genoeg, jamaar er zit een school naast, geen draagvlak, besluitvorming is ondoorzichtig, 20 zijn er veel te veel, enzovoorts. Maar nu wordt-ie helemaal mooi. "Omwonenden van het Beatrixpark in Amsterdam-Zuid maken zich zorgen over de verbouwing van een opvanglocatie waar Oekraïners de komende vijf jaar gehuisvest moeten worden. Daardoor zou beschermd groen worden aangetast." Roderik-Willem en Maurits in verzet! Ze bouwen de omgeving van het Beatrixpark vol met woontorens uit de hel maar een paar Oekraïners zorgen voor 'aantasting van de bestemming van dit gebied en de Hoofdgroenstructuur in het Beatrixpark'. De rugstreeppad-vibe is hoog!