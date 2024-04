Als samenleving zoeken we vaak naar een goede reden voor het onredelijke, maar soms moeten we helaas concluderen dat die er simpelweg niet is. Zo is ook het Openbaar Ministerie na enkele maanden tot de conclusie gekomen dat de aanleiding voor het bloedbad van Erasmusschutter Fouad Lakhlili op 28 september enkel lag in onredelijke boosheid. "Fouad L. heeft zijn drievoudige moord gepleegd uit onvrede over het niet verkrijgen van zijn diploma als basisarts aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Daarnaast was hij boos over de meldingen die zijn buurvrouw Marlous over hem deed bij verschillende instanties." Het was niets meer dan een compleet ontspoorde jongen met een ongewenste toegang tot vuurwapens en exact de verknipte redenatie die u verwacht van een dierenmishandelaar die zijn vertroebelde denkbeelden op 4Chan kwakte. Het Pieter Baan centrum heeft na zeven weken observeren nog een extra maandje nodig, maar wij vermoeden dat ze niet hoeven te bepalen òf er een steekje los zit, maar vooral hoeveel kortsluiting er in dat hoofd zit. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak moet nog beginnen, maar wij durven wel te stellen dat we beter af zijn als Fouad langere tijd uit deze samenleving wordt verwijderd. En mocht in de Nederlandse gevangenissen geen plek zijn, dan vinden we het ook niet erg als hij naast Joran in Peru belandt. Weg met deze gek.