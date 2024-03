Vanmiddag kreeg een Nederlands-Joodse moeder, wiens dochter in de @IDF dient, in Amstelveen onaangenaam huisbezoek: 3 onbekende personen verschenen aan haar deur en scholden haar uit voor kindermoordenaar. Ze vonden dat ze zich moest schamen en begrepen niet waarom ze nog in…

Meer informatie dan in de bovenstaande tweets is er nog niet, maar VVD TK'er Ellian wekt de suggestie de betreffende vrouw te kennen, dat ze al een tijd geïntimideerd wordt en zegt bovendien dat er beelden zijn van de daders. CIDI beschrijft het voorval als volgt: "3 onbekende personen verschenen aan haar deur en scholden haar uit voor kindermoordenaar. Ze vonden dat ze zich moest schamen en begrepen niet waarom ze nog in Nederland woont."

Niet begrijpen waarom ze nog in Nederland woont. Waarschijnlijk hebben het slachtoffer en daders dat inmiddels gemeen. De schande voorbij. We wachten op de genoemde beelden.