De IDF heeft de lichamen van zes gijzelaars uit het spookhuis gehaald. Het gaat om Hersh Goldberg-Polin (23), Eden Yerushalmi (24), Almog Sarusi (27), Alex Lobanov (32), Ori Danino (25) en Carmel Gat (40). Ze werden gevonden in een tunnel onder de stad Rafah, in het zuiden van de Gazastrook. De eerste vijf zijn ontvoerd van het Nova Festival, de laatste uit kibboets Be'eri. Volgens IDF-woordvoerder Daniel Hagari zijn de zes pas recentelijk om het leven gebracht door de terroristen van Hamas. CNN tekent het verhaal op van de Israëlische Amerikaan Goldberg-Polin: hij en zijn vrienden waren op het festival toen Hamas-terroristen hun moord- en kidnapmissie uitvoerden. Goldberg-Polin verstopte zich in een kleine schuilkelder, maar moest naar buiten vluchten toen de terroristen granaten naar binnen gooiden. Daarbij verloor hij zijn arm - en nóg werd-ie meegesleurd naar de hel.

Het terughalen van de lichamen is een mooie reminder aan al die terrorismeverheerlijkende lulletjes die op onze festivals als Lowlands met Palestijnse vlaggen staan te wapperen. Lekker veilig, jointje op de lip, en absoluut geen zorgen dat er bloeddorstige paragliders uit de lucht komen vallen. Geen zorgen over pick-ups gevuld met terroristen, die zoveel mogelijk mannen overhoop schieten met hun automatische wapens, beesten die vrouwen als vuilnis achterin trucks pleuren en ze met afgeblazen armen, gebroken benen en bebloede achterwerken als trofeeën door hun stad paraderen, om ze vervolgens onder de grond te verstoppen. Beelden en gruwelijke beschrijvingen van de waanzin op het Nova Festival kunt u terugvinden in onze Liveblogs: de aanvankelijke overrompeling, het overhoop schieten van mensen in wc's, de bodycam van een politieman, de point blank executie van vrouwelijke festivalgangers, enzovoorts. Denk daar maar weer eens over na als je met je malle Pallievlaggetje gaat staan wapperen op een of ander gaar kutfestival.