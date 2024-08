Bovendien zou Hamas het rekruteren van nieuwe strijders makkelijk af gaan wegens de grootschalige vernietiging te Gaza. Deze conclusie volgt na een forensische analyse door American Enterprise Institute’s Critical Threats Project, het Institute for the Study of War en CNN van "Hamas' military operations since October 7, which draw on Israeli and Hamas military statements, footage from the ground and interviews with experts and eyewitnesses."

De exacte bevindingen onderstaand:

- Vanaf 1 juli "slechts" 3 van de 24 Hamas-bataljons volledig vernietigd

- 8 bataljons zijn 'combat effective', wat geldt indien "They were defending ground using sophisticated tactics and more advanced weapon systems."

- 13 bataljons zijn nog altijd 'degraded', wat geldt als de brigade "had losses that impede its ability to execute assigned missions, and it only shows some of the characteristics of a combat effective unit. It may have lost several commanders in a short time period and Israeli military reports could refer to it as “dismantled.”"

- Hamas zou zich geconcentreerd hebben op de wederopbouw in Noord-Gaza, waar tot nu toe 7 van de 16 bataljons opnieuw operationeel zijn.

De IDF reageert op deze bevindingen met:

"The majority of Hamas brigades have been dismantled, and most battalions are at a low level of readiness, meaning they cannot function as a military framework." Netanyahu's kantoor ging niet in op CNN's verzoek.

Mogelijk duurt het dus nog wel even voordat Gaza wordt overgedragen aan die door Amerika getrainde en door Israël geselecteerde PA-vredesmacht van 2.500 man.