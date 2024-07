Hey wat lezen we nu in deze Washington Post-column door David Ignatius (wiki, lezen waard).

"A senior U.S. official told me Wednesday that “the framework is agreed” and the parties are now “negotiating details of how it will be implemented.” (...) Officials caution that although the framework is in place, a final pact probably isn’t imminent, and the details are complex and will take time to work through.

(...) Israel and Hamas have both signaled their acceptance of an “interim governance” plan that would begin with Phase 2, in which neither Hamas nor Israel would rule Gaza. Security would be provided by a force trained by the United States and backed by moderate Arab allies, drawn from a core group of about 2,500 supporters of the Palestinian Authority in Gaza who have already been vetted by Israel. Hamas has told mediators that it is “prepared to relinquish authority to the interim governance arrangement,” a U.S. official said.

(...) As U.S. mediators moved closer to finalizing this deal, they got crucial help from their diplomatic partners, Qatar and Egypt. To pressure Hamas, Qatar told the group’s representatives they could not remain in Doha if they rejected the pact.

(...) A final possible bonus of a Gaza cease-fire is that Saudi Arabia has signaled it is prepared to “move forward on normalization” of relations with Israel, according to a U.S. official."

Alleen maar winnaars dus, behalve Hamas dat nu zelfs door laatste thuisbasis Qatar voor de bus gegooid wordt. Wie had dat nou aan zien komen nadat 30.000 Hamas-terroristen een doodsstrijd startten tegen de per capita grootste, meest slagkrachtige, ervaren en innovatieve krijgsmacht ter wereld met rugdekking van de netto grootste, meest slagkrachtige, ervaren en innovatieve krijgsmacht ter wereld.

Een maand geleden zei Hamasleider te Gaza die duistere gek Yahya Sinwar dat "Hamas Israël exact heeft waar we willen." En ook toen schreven we wat we ditmaal dikgedrukt durven te herhalen: "Gelukkig wordt Hamas dit jaar nog gedegradeerd tot herinnering, gaat de normalisering tussen Israël en Saudi-Arabië zelfs tijdens deze oorlog al gewoon door en heeft Gaza straks een tweede kans."