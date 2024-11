Hoor eens we willen er heus geen gewoonte van maken elke dag iets te tikken over een onderzoek van die mensen daar maar als de resultaten zo SPECTACULAIR zijn ontkomen we er niet aan. Want hoeveel mensen zijn weleens ontevreden met hun relatie en hoeveel van hen zet de stap naar relatietherapie? Dankzij een leuke nieuwe poll op Linda.nl een leuke nieuwe poll op Glamour.nl een leuke nieuwe poll op &C.nl een leuk nieuw onderzoek van de Universiteit van Amsterdam weten we het nu. En daar stopt het niet, want ze hebben ook nog eens onderzocht waarom mensen die het efkes moeilijk hadden thuis niet in therapie ging.

Opmerkelijk: 48,8% deed dit niet omdat het inmiddels weer beter ging. Dankjulliewel, wetenschappers!

Nog wel een puntje van kritiek: het is een erg heteronormatief onderzoek, aan homo's, lesbo's et cetera is niets gevraagd. Misschien kan de Chief Diversity Officer zich daar eens over buigen?