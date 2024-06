In het zuidoosten van Zwitserland wil de zomer ook nog niet echt meewerken. Vanwege hevige regenval zijn enkele rivieren in het gebied buiten hun oevers getreden en daarom hebben de knusse alpendorpjes van het kanton Graubünden nu te maken met overstromingen en modderstromen DES DOODS. De verwoesting is het grootst in bergdal Valle Mesolcina. Aardverschuivingen zorgden daar voor verwoeste wegen en schade aan woningen. Zaterdag werd 1 vrouw levend onder puin vandaan gehaald door reddingswerkers. 3 mensen worden nog vermist als gevolg van het noodweer.

Vanwege de schade wordt de komende periode extra drukte verwacht bij de Gotthardtunnel. Mocht u komende dagen op vakantie gaan en de A13 willen pakken, die is dus stuk.