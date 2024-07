Allemaal heel erg van die 'anonieme' leraar uit het De Gelderlanderverhaal ‘Favoriete leraar’ flirt met minderjarige meiden en gaat daar jaren mee door: ‘Hij zei dingen die écht niet kunnen’ maar het is dus niet echt een een anonieme leraar omdat er behalve Gino Luurssen exact 0 (nul) mensen bestaan, waaronder nul leraren, die als raadslid voor Forum voor Democratie in Arnhem actief zijn. Gino blijkt dus, wat je echt niet verwacht bij een FvD'er, heel raar in de omgang te zijn ("In de lerarenkamer zat hij meestal alleen, vrijwel constant in de weer met zijn telefoon") en iets te geïnteresseerd in hele jonge meisjes ("Bij een vriendin van mij pakte hij een keer de telefoon af en die wilde hij per se in haar kontzak doen, dan zou ze haar telefoon pas terugkrijgen. Dat deed hij toen ook, terwijl iedereen in de rij stond."). In het verhaal in De Gelderlander wordt overigens benadrukt dat hij weliswaar drie keer een school heeft verlaten na ongepast gedrag, maar dat hij zich niet daadwerkelijk aan leerlingen heeft vergrepen of iets anders strafbaars heeft gedaan.

Maar daar gaat het helemaal niet om! Waar het wel om gaat is dat door een vergissing van de Arnhemse kiezer FvD op dit moment maar één zetel in de raad heeft. En het gaat erom dat Gino nu natuurlijk wel moet opstappen zodat er in de Arnhemse parlementaire geschiedenis eindelijk tijd is voor de man, de mythe, het fenomeen, de doctor, de nummer twee op de lijst van FvD Arnhem SIDJE LUKKASSEN. Die heeft een volkomen gezonde verhouding tot het zwakke geslacht, concludeerden wij eerder na een grondige analyse van zijn literair oeuvre. En nu kan de trein van de gevoelde richting van de tijd eindelijk haar eindbestemming bereiken: Sid Lukkassen in de Arnhemse raad. Sid Lukkassen die anderhalf uur over cultuurmarxisme gaat oreren bij een debat over stoplichten bij de Steenstraat. Geweldig. Announce Dr. Sid. Dat wordt janken.