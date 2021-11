U doet uw naam wel eer aan: geheelvergeter. Geheel vergeten dat het percetage ongevaxten in de zomerperiode (toen iedereen gewoon door elkaar liep te drentelen, terrasje, cafe, restaurantje, etc) veeeeeel groter was dan nu. Niemand hield ergens rekening mee. Alleen de Delta variant was toen - en is nu nog steeds - dominant. Ziekenhuisopnamen en IC door de Delta variant in de zomer en vroege herfst? Zeer laag, weinig. Als je "besmet" was had je voor deze periode in ieder geval weerstand en immuniteit opgebouwd. Daarom is het HUGOverhaal "pandemie van niet gevaxten" kletskoek. Nooit gehoord van de "R" in de maand? Er liggen in het zh nu grotendeel 70+, 80+ en slechte conditie mensen, kortom de groepen die al grotendeels zijn gevaxd. De 70-80 jarigen hebben relatief weinig contacten. Vergeet niet dat de politieke carrieres van Hugo + aanhang en het geschreeuw van de kranten gekoppeld zijn aan het succes van het vaccin dat nu toch niet zo succesvol blijkt te zijn. Dat er nu al een derde prik nodig is zegt veel van de overgewaardeerde effectiviteit ervan. Als er sprake is van gezondsheidscrisissen, waarom wordt er dan zo op de zorg bezuinigd? Ook vergeten?

Conclusie: als de Delta variant zo'n groot risico was geweest voor ongevaxten had ze al veel harder toegeslagen in de eerdere periode. We zien dat aan het land van herkomst (India, zeer lage vaccinatiegraad en slechte gezondheidzorg) dat dat helemaal niet het geval is

By the way: als ik in mijn eigen omgeving kijk zie ik juist momenteel veel gevaxten ziek, verkouden, griep, corona, zelfs zh opnames wat niet wil zeggen dat ik mijzelf onkwetsbaar acht. Integendeel.