Mark Rutte heeft zich eindelijk uitgesproken over de rellen van het afgelopen weekend. Het zal u wellicht verbazen, maar onze premier is dus een tegenstander van rellen, en hij is ook niet zo'n fan van geweld tegen hulpverleners. Rutte is na drie dagen tot de conclusie gekomen dat geweld niets te maken heeft met demonstreren. Is wel zo, natuurlijk. Net zoals het gezwabber, gedraai en gelieg van het demissionaire kabinet eigenlijk niets te maken heeft met verstandige pandemiebestrijding. Maar goed. Onze staatsman heeft weer even in de camera gezegd dat hij 'niet zal accepteren' dat 'idioten' 'puur geweld' (wat is onpuur geweld eigenlijk?, red.) gebruiken. En nou allemaal weer normaal doen!

Letterlijke tekst Rutte

"Wat we afgelopen weekend gezien hebben, dat is puur geweld onder het mom van 'we zijn aan het demonstreren'. Dit heeft niets met demonstreren te maken. Dit zijn puur geweldexplosies gericht tegen onze politie, tegen onze brandweer, tegen mensen die rijden op de ambulance. Niets met demonstreren te maken. Politie, justitie zullen er alles aan doen om degenen die daarachter zitten ter verantwoording te roepen. Ik realiseer me dat in deze samenleving er veel spanningen zijn omdat we al zo lang te maken hebben met alle ellende van corona. En ik zal als premier, als liberaal er altijd voor vechten dat in dit land gedemonstreerd kan worden als onderdeel van onze democratie, van onze rechtsstaat. Maar wat ik nooit zal accepteren is dat idioten puur geweld gebruiken tegen de mensen die voor u en mij iedere dag in het veld verschijnen om dit land veilig te houden, onder het mom van 'we zijn ontevreden'. Dit is niets anders dan puur geweld gericht tegen al diegenen die iedere dag voor ons dit land veilig proberen te houden."

"Breed in de samenleving snap ik dat (frustratie over corona, GS). Maar wat hier vrijdag gebeurde komt daar niet uit voort. Dit is gewoon een kans aangrijpen, en dat zagen we ook de dagen erna op andere plekken in Nederland, onder het mom van 'we zijn zo boos over corona', onder dat mom, gewoon een kans te pakken om eens even uit te kunnen halen naar de mensen in het land die ons veilig houden: de politie, de brandweer, onze ambulancediensten. En dat is onacceptabel. En daarom nogmaals: politie en justitie zullen er alles aan doen om deze mensen te vinden, juist om ervoor te zorgen dat in dit land het recht overeind blijft voor alle fatsoenlijke mensen die bezwaar hebben tegen beleid, of zich zorgen maken over corona, om te kunnen demonstreren."