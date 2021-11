Terwijl politiek leider Mark Rutte ondergedoken zit (in ons café was-ie in ieder geval niet, maar leiding geven zien we 'm ook niet doen) was het voor de derde avond/nacht op rij hommeles op S.S. Nederland (dat staat voor 'stuurloos schip'), waar de 'belangrijkste' politici al 250 dagen met elkaar in het vooronder liggen te rollebollen en de enige die nog af en toe zijn kop in de stuurhut steekt is dekhengst Grapperhaus. Eerst brak de pleuris uit in Rotterdam, de olievlek verspreidde zich verder over het vaderland en de trilogie is compleet met rotzooi in Rotterdam, Enschede, Groningen, Leeuwarden en Noord-Brabant.

In Rotterdam had dat vooral te maken met de voetbalwedstrijd van Feyenoord: fans kwamen tóch naar het stadion om de club te steunen en kregen het daar aan de stok met de popo. Let op: Feyenoord moest tegen PEC, de belachelijkste club van universum Eredivisie. Op het veld 4-0 voor Feyenoord, op de parkeerplaats 26-0 voor de politie. In Enschede riepen "jongeren" op social media op de vervelio te gaan uuthaang'n. Dat lukte: de ME moest eraan te pas komen, stad schoongeveegd, vijf arrestaties. Ook Groningen had last van "jonge demonstranten". De boel werd gesloopt, zoals het bushokje door deze opgefokte eikelbijter, en winkels werden geplunderd. Drie arrestaties. In Leeuwarden liepen agenten rond met getrokken wapens, dat had weer te maken met tokkietjebal, en in de Roosendaalse schijtwijk Langdonk gingen "vuurwerkjongeren" maar weer eens de straat op, precies een jaar na vorig jaar.

De burgemeesters zijn allemaal BOOS. Sybrand van Leeuwarden vindt het 'onaanvaardbaar', die van Enschede vindt het 'zeer ernstig', die van Eindhoven vindt het 'zielig', die van Stein is boos, enzovoorts, en allemaal zitten ze met de handen in het haar. Het beleid is gaar, er is geen sturing, geen leiderschap, geen vuist op tafel, geen eenduidigheid, geen duidelijkheid: iedereen doet maar wat en dan krijg je dit gezeik. Het wordt een lange, lange, lange, lange winter. Op naar avond vier!

