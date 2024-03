Ongezellige gezelligheid in de buurt van Parijs waar het vuurwerk rijkelijk knalde, maar de feestvreugde ver te zoeken was. Kort samengevat: scootertieners negeren stopteken van ​la police, slaan op de vlucht, komen in volle vaart een andere politieauto tegen (zie video na de Lees verder) en één van de vluchters overlijdt bij de crash. Genoeg reden om de multiculturele snelkookpan te vullen met de bekende ingrediënten zoals rellen, vuurwerk, brandende containers in de straten en rondvliegende molotovcocktails en dat pittige recept kookte afgelopen nacht over waarbij groepen ""jongeren"" de straat op gingen en onder meer het politiebureau in La Courneuve werd belaagd. Het is de inmiddels voorspelbare reactie van een groep die iedere gelegenheid aangrijpt om de straat op te gaan en zich lijnrecht tegenover de mannen en vrouwen in uniform te plaatsen. Een groep die graag met het beschuldigende vingertje wappert, maar daarbij nooit naar de vluchtende scooter wijst. De onvrede borrelt vlak onder het oppervlak van de Franse samenleving die altijd slechts één incident verwijderd is van totale escalatie. Dat wordt nog gezellig als de agenten deze zomer hun handen vol hebben aan die Zomerspelen. Is rellen eigenlijk al een Olympische sport?