GeenStijl Café Mega Mix 82 Playlist:



1. The Cure - A Forest (1980)

2. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978)

3. Pjotr - Mark Rutte (2021) - @Rest In Privacy

4. Hozier - Take Me To Church (2013) - @Patje

5. Godsmack - When Legends Rise (2018) - @Stijlloser_from_NL

6. Deee-Lite - Groove Is In The Heart (1990) - @RickyLaRue

7. Tom Jones - She's A Lady (1971) - @Wattman

8. Thompson Twins - Hold Me Now (1984) - @lezeres

9. Rønin - Medusa (2021) - @UnderTheDevil

10 Wulfband - Aggressivität (2014) - @klamme.vla



Bonustrack: Remi Wolf - Hello Hello Hello (2020) - @keestelpro



Beetje een minimix vandaag maar dat deed mijn idool Ben Liebrands ook wel eens. ;-)