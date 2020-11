"conduct which caused or was likely to cause harm, harassment, alarm or distress, to one or more persons not of the same household as him or herself"

'distress' kun je vertalen als nood, maar ook als angst, droefheid, ellende of kwelling. Lijkt me een heel slecht plan om mensen te veroordelen op basis van gevoelens van een ander, zeker in deze tijd waarin iedereen om het minste geringste offended is(en dat is een vorm van kwelling)...