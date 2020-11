: Tuurlijk niet, maar zoals je dat nu ziet hebben we nog niet eerder ervaren. Zoals op Urk waar men georganiseerd deze strijd aangaat. Dat ga je de komende tijd in meer plaatsen zien. Ik denk dat we nog maar aan het begin staan van wat ons te wachten staat qua vuurwerk overlast.

Alleen in een dictatuur worden tradities met een pennestreek of een persconferentie verboden op straffe van boete of erger. De overheid had een middenweg moeten zoeken. Desnoods terreinen waar het mag, of een gemeentelijke vuurwerkshow die vooral hoog in de lucht plaatsvindt zodat vrijwel iedereen er wat aan heeft als ze gewoon vanuit hun straat omhoog kijken. Maar nu is het van volaan naar beneden 0. En dat gaat gewoon ellende opleveren. Een maatschappij is niet maakbaar. Een democratie staat of valt bij de goedkeuring van het meerendeel van de inwoners. En vindt massale burgerlijke ongehoorzaamheid plaats, is de overheid de grip op die burger kwijt. Dat mondt uit in verzet en anarchie.