We staan er weer eens lekker op, op een Spaans eiland. Op Tenerife is een 33-jarige Nederlander aangehouden nadat hij op het strand bij Granadilla met een metalen staaf keihard heeft ingeslagen op een 48-jarige Oostenrijker. De reden is nogal vaag. Volgens El Diaria schreeuwde de Nederlander eerst dat de Oostenrijker zijn portemonnee had gestolen, verklaarde hij bij zijn arrestatie dat hij een verkrachter was, en later bij de politie kwam hij toch weer terug bij het gestolen portemonnee-verhaal. Nou kan iedereen een gestolen portemonnee natuurlijk verwarren met een verkrachting, maar desalniettemin heeft de rechtbank een psychiatrisch onderzoek bevolen. "Zowel Granadilla als andere steden in het zuiden van Tenerife hebben een ernstig probleem met mensen die in grotten wonen." Okee dan. Het slachtoffer heeft meerdere snijwonden opgelopen.