Ik was vanavond stemmen tellen, zat daar een blonde vrouw, mijn leeftijd ongeveer, zag er leuk uit, en de hele avond had ik het gevoel dat ik haar ergens van kende. Toen we onze namen af moesten tekenen was zij voor mij en zag ik haar naam. Magda? zei ik. Ja, zei ze, gevolgd door de vraag wie ik was. Ik zei: we zijn 25 jaar geleden samen op vakantie geweest naar Polen. Ze kreeg een rood hoofd. We hadden elkaar de hele avond niet herkend. Best wel awkward moment zeg maar, gewoon je ex niet herkennen.