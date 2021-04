Dankzij de digitale vooruitgang heeft iedereen de aandachtspanne van precies hoe lang het duurt om een notificatie te lezen en dat is jammer want het verhaal van wintsbejagende houtrot, moraliserende marketingmaffia en zelfverrijking van de zilverruggen bovenop de apenrots achter zo'n notificatie met luie klikbeet die voor tien cent per woord door een inktkoelie van Persgroep of Mediahuis is getikgeit, is belangwekkend leesvoer over de deplorabele staat van de pluriforme vaderlandse vervlaamsde pers. Niet dat we zelf ongevoelig zijn voor prikkeltriggers waardoor je automatisch stukkies tekst die in gebonden vorm prima GS-topics zouden kunnen zijn, in ijle lucht gaat draadratelen op een gratis wegwerpplatform als twitter.com. Gelukkig is Ronaldo beheerster in het collecteren van zijn gedachten naar de plek waar ze horen: een topic op GS over de verziekte inktlegmachine van Christian van Thillo, de oudmediale Mark Zuckerberg van België waarin vooral de extreem ongemakkelijke off-brand foto van AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis eigenlijk het hele verhaal al vertelt.

Onder je voeten wordt de democratie ondergraven, enerzijds door de hondscorrupte, antidemocratische ideologische schaalvergroters te Brussel en anderzijds door de Rutte Doctrine en aanverwant Nieuw Leiderschap, waarin dagelijks de meest grove misstanden en schendingen worden gepleegd die achteraf onderwerp worden opgerakeld in een reconstructie, maar waar Mark en Zijn Mensen vervolgens fluitend mee verder gaan. En hoewel het graafwerk van enkele individuele journalisten nog prijzenswaardig principewerk is, heeft het weinig meer met liefdewerk oud papier te maken heeft, maar des te meer met klauwen naar de laatste houvast van een beetje tegenmacht. Want de media, die zijn net zo verrot als het landsbestuur: het is een amalgaam van gelijkgeschakelde, door gesubsidieerde grootbedrijven opgekochte drones van de EU, ngo's en een modieuze huilmeisjesmoraal die schuurt tegen halfmarxistisch woke-links of al volledig met die ideologische breinrot is besmet. We glijden van een sociaal-liberale samenleving naar een situatie van collectief individueel vruchtgebruik van de publieke buitenruimte, waarin de kaders van het toelaatbare worden bepaald door je huidskleur, gender en als "diversiteit" vermomde regressieve religies en ideologieën waar Big Tech, multinationals, Ben & Jerry's en de lauwe betutteldiarree die aan hun baanzekerheid en bonusbeleid geketende mediabaasjes bij op de bandwagon clownskar gesprongen zijn.

Maar hee sorry voor de oeverloos orerende onderbreking van uw avondprogramma, u kwam hier alleen voor een biertje en een muziekje, want de terrassen zijn dicht omdat de media al lang niet meer in staat zijn om corrupte leugenpremiers uit hun pluche te kanonneren of serieelfalende narcismevarianten uit de samenleving te vaccineren. Er moet geld verdiend worden, 10 cent per woord at a time en zolang Marcel Gelauff deze angstcultuur in stand houdt bij de Staatsomroep, zal het nog lang duren voordat die tiencentperwoordtikkers een sidneysmeetsje doen en openlijk in opstand komen tegen de hand die hen voedt. Want het mediakartel maakt je gewoon brodeloos als je het waagt. Of je ons nou leuk vindt of niet: een onafhankelijkheid zoals die van GeenStijl is extreem zeldzaam en het is godverdomme ook niet weinig hard werken, zo met je kop tegen de schrale culturele wind van de tijdsgeest in. Enfin. Genoeg over u. Wij wensen ons proost.

