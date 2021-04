Nou ja, feit is dat dit wel in de buurt komt van Hugo's voorspellingen over het opschalen etc. Het is goed dat we mooi doorprikken. Vaccinatie loopt inmiddels redelijk OK. Slim opgeschaald toen de vaccins nog te leveren waren. Prima.

Ik maak me vooral zorgen om die testsameleving. Die suggereeert alles behalve: als we in september/oktober klaar zijn met vaccineren is het allemaal weer normaal. Het feit dat Hugo daar uiterst genuanceerd over is zegt maar 1 ding: er wordt iets verzwegen of men houdt ergens rekening mee wat het volk niet mag weten.