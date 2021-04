Ja duh, daar heb je dat EMA advies toch niet voor nodig. Althans, wij niet. Hugo wel natuurlijk. Want Hugo vind het belangrijk dat alles ""zorgvuldig"" gebeurt. We zijn nu zoveel dagen verder waarin er niet gevaccineerd is met het Jansen vaccin dus dat is zoveel maal pak-m-beet slag-in-de-lucht 10 doden per dag = een boel mensen weer voor niks gestorven. Maar wel zorgvuldig.

Ik denk dat als we een paard benoemd hadden tot coronaminister dat we dan verder waren geweest als nu met Hugo de Jonge. Een klein kind begrijpt dat het verstandiger was geweest om hangende het EMA onderzoek door te blijven prikken met Jansen.