De meeste mensen die dood gaan, gaan dood aan anhydroexperatose (gebrek aan H2O uitademing). Kun je vaststellen met een anhydroexperatose detector. Aardig betrouwbaar.

stel da je denkt (of voelt, of whatever) dat iemand dood is, positioneer gedurende 5 minuten de anydroexperatose detector voor de mond van de mogelijke gestorvene.

Zie je wisselende groten van damp op het spiegeltje van de anhdroexperatose detector ontstaan, is de gepositioneerde mogelijk niet dood. Indien er gedurende 5 minuten geen waterdamp oppervlak op het spiegeltje ontstaat is de getroffene zeer mogelijk dood en dient u een dokter te bellen.

Waarom dit? zelfde flauwekul als iedereen is coronadode en corona brilliantie van EU.

Meten is weten, komt van de zonen van Kuifje. En 500% gelijk heeft ie. En niemand doet het echt, en weinigen weten wat ze meten. Mooi he? Dit (wetenschappelijk) beleid heeft doden gekost. Iets voor de EU Goblins om een andere Terpstra er boven op te zetten om de boel met de mantel der bestuursliefde af te dekken? Tijd voor een parlementair circus onderzoek?