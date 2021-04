"Dode door y na x.

"PRAC has started a review of a safety signal to assess reports of thromboembolic events (formation of blood clots, resulting in the obstruction of a vessel)

in people who received COVID-19 Vaccine Janssen."

Y na x.

Maar is x de oorzaak? Het kan, maar het is nog niet duidelijk.

De zon komt op nadat de haan kraait.

Dus de zon zon komt op omdat de haan kraait.

Dat zouden ze bij GL een prima antwoord vinden.

"it is currently not clear whether there is a causal association between vaccination with COVID-19 Vaccine Janssen and these conditions."

