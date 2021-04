14 maart: Nederland stopt in navolging van Denemarken tijdelijk met AstraZeneca voor 65-plussers.

16 maart: EMA verklaart dat er geen causaal verband is aangetoond tussen AstraZeneca en trombose

18 maart: EMA verklaart AstraZeneca veilig, Nederland resumeert prikbeleid.

31 maart: Duitsland stopt ineens met AstraZeneca bij mensen onder de 60 wegens 31 gevallen van hersentrombose, op twee mannen na betrof het vrouwen tussen de 20 en 63. Negen van hen overleden.

2 april: In Nederland overlijdt een vrouw "tussen 25 en 65 jaar" aan trombose na AstraZeneca-vaccin. Dezelfde dag nog stopt ook Nederland met het vaccin voor mensen onder de 60.

6 april: Marco Cavaleri, EMA's "Head of Health Threats and Vaccines Strategy" gooit knuppel in het vaccinatiehok, en stelt over bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie):""In my opinion, we can say it now, it is clear there is a link with the vaccine. But we still do not know what causes this reaction." (...) He said that "in the next few hours, we will say that there is a connection, but we still have to understand how this happens. (...) "We are trying to get a precise picture of what is happening, to define in detail this syndrome due to the vaccine. (...) Among the vaccinated, there are more cases of cerebral thrombosis... among young people than we would expect." EMA vertelde Politico vervolgens dat het hier ging om "preliminary personal remarks", en dat het later met een eigen, officiële lezing zou komen.

Nou, en nu dus bovenstaand live dus het definitieve oordeel over hoe, wanneer en waarom DE EUROPESE VROUW aan haar einde komt na een AstraZeneca-vaccin. Even spannend als statistisch verwaarloosbaar, allemaal.



UPDATE - EMA: "EMA’s safety committee (PRAC) has concluded today that unusual blood clots with low blood platelets should be listed as very rare side effects of Vaxzevria (formerly COVID-19 Vaccine AstraZeneca)." Voordelen wegen zwaarder dan risico's, we mogen weer. Tot Duitsland zich bedenkt en we vier dagen later dat voorbeeld volgen.

LOL-UPDATE: "Under-30s are to be offered an alternative Covid jab to the AstraZeneca vaccine due to mounting evidence linking it to rare blood clots, the UK's vaccine advisory body says."