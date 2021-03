Het AstraZeneca-vaccin werd op 16 maart nog h veilig verklaard door de European Medicines Agency (EMA), maar dat lijkt de baas van Europa nu toch unilateraal in de wind te slaan. Gister meldde Duitsland dat het stopt met AstraZeneca voor mensen onder de 60 jaar. Dit besluit volgde na een bericht van de Duitse vaccin-regulator het Paul Ehrlich Institute, dat melding maakte van 31 gevallen van hersentrombose, op twee mannen na betrof het vrouwen tussen de 20 en 63. Negen van hen overleden. Dit is in lijn met eerdere Europabrede bloedprop-bevindingen, de meeste gevallen kwamen voor bij vrouwen onder de 55. In totaal ontvingen 2,7 miljoen Duitsers het vaccin. Statistisch dus een bijzaak, maar veiligheid is een gevoel en dat weten de Duitsers. Merkel in haar toelichting op de stop: "Trust comes from the knowledge that every suspicion, every single case will be looked into." In Nederland verandert er niets aan het AstraZeneca-beleid, laat het ministerie van Volksgezondheid weten. In Nederland is AstraZeneca het werkpaard van het vaccinatiebeleid.