EMA's definitieve conclusie volgt morgen, maar hier alvast hun definitieve conclusie: "Er is geen aanwijzing dat de zeldzame gevallen van stollingsproblemen een gevolg zijn van het AstraZeneca-vaccin", aldus Emer Cooke, directeur van het Europees Geneesmiddelenbureau. Dat maar liefst 21 landen desondanks toch tijdelijk stopten met het vaccin was natuurlijk het resultaat van een serie politieke besluiten (België deed niet mee, uitleg), die EMA verantwoordt door te stellen dat "We moeten eerst alle feiten grondig wetenschappelijk bestuderen, dat zijn we de Europese burgers verschuldigd."

Gezien de statistische verwaarloosbaarheid is het misschien vreemd dat 21 landen tijdelijk stopten. Maar naast kudde-immuniteit bestaat er ook zoiets als kudde-paniek en soms grijpt dat nu eenmaal om zich heen. Toch blijft het wonderlijk dat zoveel landen de vaccinatiebereidheid van hun bevolkingen zo durfden te riskeren door deze paniek te cultiveren.

JE ZOU BIJNA GAAN DENKEN DAT HET WERKELIJKE AANTAL BLOEDPROPPROBLEMEN VEEL HOGER LAG ALS ZE DEZE PANIEK DURFDEN TE RISKEREN, maar dat schrijven we expres in hoofdletters zodat we kunnen doen alsof we dat niet echt bijna denken. Enfin, vanaf morgen prikken we dus gewoon weer verder.

Het VK gaat ook door omdat ze nooit gestopt waren

