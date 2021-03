Zoiets?



De Europese Commissie presenteert morgen een voorloper van (mogelijk illegaal) vaccinatiepaspoort de Digital Green Pass, genaamd het Green Certificate. De bedoeling van het certificaat is het geven van bewegingsvrijheid aan mensen die nog niet gevaccineerd zijn, omdat vaccins voor met name jonge mensen deze zomer nog niet beschikbaar zijn. In plaats van alleen vaccinatiestatus geeft het certificaat ook bewegingsvrijheid aan mensen "die negatief zijn getest of het afgelopen half jaar corona hebben gehad en daardoor antistoffen hebben." Elke lidstaat zal een eigen Green Certificate app gaan ontwikkelen, die door elke andere lidstaat te lezen valt. Het certificaat is echter niet het enige 'bewijs' dat volstaat, "Een test- of vaccinatiebewijs van bijvoorbeeld een arts zou ook moeten worden geaccepteerd."

De EU benadrukt expliciet dat "er geen Europese database zal worden aangelegd met gezondheidsgegevens van iedere burger," dus dat hebben we dan maar te geloven. Qua infrastructuur staat dit certificaat overigens weer los van het binnenlandse vaccinatiepaspoort waar lidstaten nu aan werken, om binnenlandse toegang tot evenementen & co te verschaffen en daarmee een vaccinatie-klassenmaatschappij op te tuigen.

Nou, besmettings-hubs voor antistoffen in plaats van vaccins, wanneer op het Museumplein? In ander nieuws is Zweden de nieuwste van nu 21 landen die tijdelijk gestopt zijn met het AstraZeneca vaccin en Zwitserland heeft het nog altijd niet goedgekeurd. Het wordt verwacht dat de European Medicines Agency vrijdag met een verklaring komt die in de krachtigste bewoordingen benadrukt dat er geen causaal verband is tussen het vaccin en kapot gaan aan bloedproppen. Dus daarna prikt iedereen waarschijnlijk weer vrolijk verder.