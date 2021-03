Als onze landsadvocaten het verbod op de avondklok in een week van tafel veegden gaan de unie-juristen hier natuurlijk ook wel uit komen. Maar we gaan het er toch even over hebben. Het Europese mensenrechtencollege de Raad van Europa (niet te verwarren met EU-orgaan de Europese Raad), neemt o.a. met alle ministers van Buitenlandse Zaken van lidstaten resoluties aan die juridisch niet bindend zijn, maar wel overeengekomen "political commitments or positions" uitdragen.

Op 27 januari jl. nam de Raad van Europa resolutie met 115 stemmen voor, 2 tegen en 13 onthoudingen resolutie 2361 aan, genaamd "Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations". In hoofdstuk 7.3 lezen we het volgende:

"With respect to ensuring high vaccine uptake:

7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated , if they do not wish to do so themselves;

7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated , due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;"

Nogmaals, de bovenstaande resolutie zelf is niet bindend. ECHTER! Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is een instelling van de Raad van Europa, waarbij "individuen, groepen, organisaties en landen een klacht indienen tegen een lidstaat, door een beroep te doen op het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). (...) De uitspraken van het Hof zijn definitief (er is geen hoger beroep mogelijk) en bindend voor de betrokken staten ."

Het is dus bepaald niet uitgesloten dat vaccinatieweigeraars met hoofdstuk 7.3 van resolutie 2361 in de hand een succesvolle - en bindende - rechtszaak tegen hun nationale overheden kunnen aanspannen. Want als bewegingsvrijheid een gunst op voorwaarde van vaccinatie wordt, in plaats van een onvervreemdbaar recht, valt dit natuurlijk absoluut onder 'politieke, sociale of andere druk om zichzelf te laten vaccineren' en geldt dit absoluut onder 'discriminatie wegens het niet nemen van het vaccin'.

Interessant, heel interessant.