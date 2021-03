Ik heb dit al eerder gepost, maar het staat haaks op resolutie 2361 die 27 januari van dit jaar is ondertekend door de Raad van Europa met 115 voor, 2 tegen en 13 absent (pace.coe.int/en/votes/38405) , waarin staat dat vaccinaties in EU-lidstaten NIET verplicht mogen zijn. Vier leden van onze eerste kamer (D66, VVD, SP en Groenlinks) hebben hier voor gestemd.

Deze resolutie dient ervoor te zorgen dat burgers worden geïnformeerd dat vaccinatie NIET verplicht is en dat niemand politiek, sociaal of anderszins onder druk wordt gezet om zich te laten vaccineren, als ze dat zelf niet willen.

Ook mogen niet-gevaccineerde personen op geen enkele manier worden gediscrimineerd. Dit maakt in feite een einde aan het idee van vaccinatiepaspoorten.

pace.coe.int/en/files/29004/html

Scrollen naar sectie 7.3:

7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves;

7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;