De EU is het gisteravond geheel naar verwachting eens geworden over de noodzaak van een digitaal vaccinatiepaspoort. Merkel zei na afloop van het overleg zelfs dat ze verwacht dat dat het paspoort voor de zomer al operationeel zal zijn, aangezien de unie zo'n drie maanden nodig denkt te hebben om de technische infrastructuur rond te krijgen. Ook Rutte heeft er "in principe" geen bezwaar tegen, maar vindt het wel "te vroeg om daarover te beslissen" omdat er we "daar in Nederland echt nog het debat over voeren". Kortom, nee laat maar, we hoeven hier ook niemand uit te leggen hoe dat dus gaat verlopen. En de EU had sowieso al geen keus, tenzij het de Schengenzone wilde ontmantelen, dus de discussie was eigenlijk al gevoerd voordat de webcams aangingen.

Enfin, dit is waar we heen gaan. Je mag niet meer reizen, niet meer naar evenementen en je mag geweigerd worden aan de deur van horeca, bioscopen enz., tenzij je bewijst dat je gevaccineerd bent met een vaccin dat besmetting niet voorkomt, maar alleen je eigen symptomen vermindert. Dat laatste vermindert ongetwijfeld wel hoeveel mensen je aansteekt als je minder niezend aan hoestend over straat gaat als je je grieperig voelt, zoals mensen dat in deze tijd nu eenmaal massaal doen (niet).

Regeringsleiders spreken wel over een "ethisch vraagstuk" rondom de kwestie. Maar dat ethische vraagstuk gaat dan vooral om de discriminatie van jongeren, omdat zij helemaal achteraan de rij staan en dus als allerlaatst in aanmerking komen voor het vaccin, terwijl hun reis- en vrijheidsdrang juist het grootst is.

We zijn wel benieuwd naar het parallelle horeca- en evenementencircuit dat tijdelijk gaat ontstaan voor vaccinatieweigeraars. Maar iets zegt ons dat uiteindelijk ongeveer iedereen overtag gaat, omdat we nu eenmaal willen Leven en Vliegen. Doodziek.