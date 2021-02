Ja, dit zag je natuurlijk van mijlenver aankomen en met mijlenver bedoelen we op 1 september toen NU.nl het [destijds feitelijke terecht, want die roadmap uit 2018 had hier niets mee te maken] dood checkte. Het klopte toen misschien niet, maar het was wel waar. Nu zijn we gearriveerd, en aan alle taal die we rondom het EU-overleg vandaag lezen, denken we te zien dat een Europees vaccinatiepaspoort uiteindelijk onvermijdelijk is.

Ten eerste spreekt President van de Europese Commissie van "Finding a common approach to vaccination certificates, as summer nears". Certificaten, klinkt al iets onschuldiger hè. Daarbij melden bronnen rond de Europese Commissie aan Euractiv dat vaccinatiepaspoorten unilateraal door natiestaten opgelegd “would pose some problems as at the end of the day we are all in the common Schengen area. We cannot have Israeli and British tourists granted with benefits while citizens of the Schengen area are excluded.”

Wat hier in EU-taal staat is dat de gehele legitimiteit van de Schengenzone en daarmee de EU zelf ondermijnd wordt als natiestaten die afhankelijke zijn van toerisme (lees Griekenland, Italië, Spantje, Portugal, Malta, Cyprus en Estland) op eigen houtje een vaccinatiepaspoort van toeristen gaan eisen, zelfs als deze uit de Schengenzone komen. Die landen dreigen heel serieus dat te doen, tenzij de EU voor die tijd een EU-breed vaccinatiepaspoort-beleid invoert. Kortom, tenzij de EU bereid is de Schengenzone in feite te ontmantelen, heeft het niet heel veel meer keus dan een EU-breed vaccinatiepaspoort in te voeren.

Ten tweede staan de Zweden en Denen erom te springen, maar dat krijg je nu eenmaal met 5 uur zonlicht per dag. "(...) Denemarken en Zweden gaan veel verder. Ze willen dat het vaccinatiepaspoort ook gaat dienen als vaccinatiebewijs, om toegang te krijgen tot sport- en cultuurevenementen in eigen land. (...) De Denen hebben de technologie. Het land is verder met digitalisering dan Nederland. Het digitale paspoort wordt een app die gekoppeld is aan de vaccinatieregistratie, maar ook aan testuitslagen."

Ten derde zijn Nederland en Duitsland in deze kwestie "TERUGHOUDEND", dus dan weet je echt 100% zeker dat er uiteindelijk braaf bij het kruisje getekend wordt. "We call for work to continue on a common approach to vaccination certificate", lezen we in de concept-conclusie van het overleg. Nou makkers, dat wordt voor elke mutatie een nieuwe vaccinatie in je digitale bio-paspoort anders mag je het land nooit meer uit fijne dag china bedankt.

Dit zelotische reptiel verkleed als EP-voorzitter