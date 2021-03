Enige manier om hieruit te komen is op partijen te stemmen die niet akkoord zijn gegaan met de motie van gisteravond over een vaccinpaspoort en welke de klakkeloos luisteren naar de 'Witte Jassen'.

U denkt na vaccinatie vrij te zijn? Generatie Smetvrees is in de maak. Zie interview Jaap van Dissel eergisteren;

MaGil: Wat is uw visie op onze samenleving over één à twee jaar? Kunnen we dan terug naar het oude normaal?

"Als vaccineren het effect heeft dat we nu denken, dan krijgen we het virus onder controle. Dan kunnen we redelijk terug naar een normalere situatie."

"Het is misschien geen gek idee om wat langer bepaalde maatregelen te handhaven, bijvoorbeeld iets meer afstand houden naar anderen. Zo kunnen we ook andere virussen en bacteriën niet zomaar hun gang laten gaan."

Hier komen we nooit meer vanaf. Van de ene mutatie naar de andere, doodsbang met 3 bekpampers op voor de tv Rutte aanbidden.

Kom maar op met dat vaccin! "als we maar op vakantie kunnen!" Is het enige geestelijke armoede argument. Vraag eens om je heen, NIEMAND geeft het argument gezondheid, nee, fucking feestje of vakantie! Om half 7 sochtends de wekker zetten om te hollen naar een bedje om je handdoek op te pleuren en er de rest vd dag maar een half uur gebruik van te maken. Dat is het argument om een fase 3 test vaccin tot je te nemen waarvan onderzoek pas in 2023 afgerond is.

Het is werkelijk godgeklaagd hoever dit heeft kunnen komen en hoe iedereen hier langzaam in gemanipuleert is.

"Het is maar even, het is zo voorbij, we doen het voor de zorg, we doen het voor de ouderen."

Die zorg die al jaren piept en kraakt maar wat iedereen genegeerd heeft. Die oudere die voor me staat bij de ingang van de Lidl leunend op haar rollator en een mondkapje op haar kin, een sigaret uit haar mond pakt en de rook wegblaast waarvan ik de longkanker passief op zelfs meer dan 3 meter afstand tot mij neem. De longkanker waarvan er 15.000 per jaar dood gaan. Ik zie niemand haasten de tabakswinkels te sluiten, we hebben dit geaccepteerd als bijkomstigheid om te mogen leven en zo hoort het.

Het is een waanzin wat er daarom gebeurd met een virus waarvan 98% geen last heeft.

Ooit eens aan mijn opa gevraagd hoe dat toch zover kon komen, hoe ooit zoveel vrijheid is ingeleverd en niemand daar iets tegen deed om het voor te zijn. Kon hij geen antwoord op geven.

Nu jaren later besef ik dat het lastig en moeilijk is om je hoofd boven het maaiveld te houden en krtisch te zijn op een massa.

"Niet normaal maken wat niet normaal is" zei de koning bij dodenherdenking vorig jaar.

We hebben gefaald.