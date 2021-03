AstraZeneca weg ermee

Ema weg ermee

Hugo weg ermee

Stollingsproblemen horen bij een ernstig klinisch ziektebeeld van covid19. Als dit optreedt nadat er gevaccineerd is tegen covid19, is dit op zijn zachtst gezegd verontrustend. Men had op deze red-flag sneller kunnen en moeten acteren, ipv pappen en nathouden.

Tot op dit moment lijkt het erop dat er een "onderzoek" gedaan is, waarbij de algemene prevalentie van stollingsproblemen vergeleken is met

de prevalentie in de groep gevaccineerden.

Om met de conclusie daarvan te zeggen dat er niets aan de hand is, klopt niet. Het is evident dat het niet toereikend is, noch een gedegen onderzoek is!

Met de verantwoordelijkheid die de betrokken instanties, ministers en ministeries hiervoor dragen, is niet in het belang van onze volksgezondheid gehandeld. Temeer daar deze zelfde overheid aanstuurt op een vaccinatie die niet vrijblijvend is en een steeds meer dwingend karakter krijgt.