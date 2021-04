WAT??? Duitse toestanden in Nederland. Want nu sterven er ook bij u in de buurt prachtvrouwen in de kracht van hun leven massaal [1] aan [na] het AstraZeneca-vaccin. Bijwerkingencentrum Lareb meldt dat het "vijf meldingen ontvangen van uitgebreide trombose met een laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie met het AstraZeneca vaccin. Het trad op 7 tot 10 dagen na vaccinatie. Het gaat om vrouwen tussen de 25 en 65 jaar. (...) Drie patiënten hadden uitgebreide longembolieën. Eén is overleden en één had ook een hersenbloeding. Een andere patiënte had een uitgebreide trombose van de buikaderen. Eén patiënte ontwikkelde een trombose van de slagaders in de benen." In totaal waren er in die periode ongeveer 400.000 met AstraZeneca gespoten.

We hebben Lareb gebeld met de vraag hoe oud de overleden vrouw was, maar kwamen niet voorbij een zeer betamelijke secretaresse, die ons meldde dat directeur* Agnes Kant (dossier) het te druk had en er buiten haar niemand uitspraak mag doen over deze zaak. Dus, nja, dan houden we het net als onze Tinder-leeftijdsrange maar tussen de 25 en 65 jaar. Het overlijden is statistisch trouwens allemaal volstrekt insignificant, maar veiligheid is een gevoel. Hoeveel begrip zou Hugo inmiddels hebben voor mensen die geen vaccin willen? Heel veel minder dan de "nul" van 8 maart kan het in ieder geval niet zijn.

UPDATE: "Het ministerie van Volksgezondheid bespreekt vrijdagmiddag of er mogelijk opnieuw wordt gestopt met het toedienen van het vaccin van AstraZeneca"!

U P D A T E : "BREEK. Komende dagen geen vaccinaties met met AstraZeneca bij mensen onder de 60." Dus eerst niet voor ouderen, en nu niet voor jongeren. Helder!

