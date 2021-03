Update berekening:

"Germany and France on Monday became the latest to announce a pause in administration. Germany cited seven cases of cerebral vein thrombosis among patients getting one of the 1.6 million AstraZeneca shots given there so far. German Health Minister Jens Spahn call this a "very low risk" but above average if confirmed to be linked to the vaccine."

Dus 7 gevallen op 1.6 miljoen doses. 1 op de 230.000.

In NL zijn ongeveer 1.1 miljoen Covid gevallen, waarvan 50.000 opgenomen, dat is 4%. www.worldometers.info/coronavirus/cou...

Van de opgenomen patienten, krijgt ongeveer 30% tromboseverschijnselen, dat is dus een totaal van 15.000 op 1.1 miljoen, dus dat is een kans van 1 op 73 per coviD patient.

Dus vaccinatie levert 1 op de 230.000 thrombose op, maar Covid krijgen levert een kans van 1 op de 73 op thrombose. Stel dat vaccinatie de kans op complicaties met 50% vermindert (waarschijnlijk veel meer), dan verlaagt vaccinatie het aantal thromobosegevallen met 50%, dus dan is je kans op thrombose 1 op de 146.

Dit is zeer gemakkelijk hands down alles een duidelijk signaal dat vaccinatie verreweg de beste strategie is om thrombose te voorkomen, met een factor 230.000 / 146, dat is 1575 x zo effectief. Laat dat geen 1575x zijn maar slechts 100x, wegens afronding naar de veiligste marges en omdat niet iedere niet-gevaccineerde Covid krijgt, dan is nog steeds vaccinatie de beste optie. Honderd keer veiliger dus dan niet vaccineren, met het oog op thrombose.

Vaccinatie is dus overduidelijk een grote factor ter voorkoming van thrombose.