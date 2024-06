Spannende reportage in de krant dat iedereen en z'n moeder zich niet meer laat vaccineren en ja HOE KAN DAT NOU. Dat komt dus omdat heel veel mensen knettergek zijn. Je hebt in Nederland een hoop mensen die religieus knettergek zijn, want ze mogen geen prikje van God of Allah, of er zit wel een beetje 'gelatine' in een prik. Huuu huuuu varken. Dan heb je mensen die zichzelf helemaal in een konijnenhol hebben gesuperjankt - die zijn straight up knettergek. Dan heb je nog een zooi meelopers die zich knettergek laten maken door dat gelul, precies zoals er nu ineens een boel knettergekke mensen denken dat je je maar niet moet insmeren met zonnebrand omdat een of andere knettergekke hoogblonde demagoge het wel beter zal weten dan het KWF. En anders geloven 'Denkzelfna33' en 'Roverheid82' wel in de wijze teksten van Willem Engel, die zelfbevlekkend knettergek is, en nu zelfs de wappies door z'n praatjes heen'prikken' maar oprot naar Portugal. En wie trouwens nog niet knettergek was, is knettergek gemaakt door de extreem rommelige prikdwang van Hugo de Jonge in combinatie met dat hallucinante QR-paniekvoetbal. Ach ja, waarom ook zelf logisch nadenken als de optie er ligt om DE ROVERHEID TE WANTROUWEN??? Er is altijd wel een motor voor een of ander knettergek complot. Een keertje mazelen is best goed voor de weerstand van mijn kind, die en die kent iemand wiens kind is overleden aan een prik, die en die is verstoten door Allah, de achternicht van de buurman van die en die kwam na de prik in een rolstoel. ZIE JE WEL DAN WILLEN WE ZELF OOK GEEN PRIK. Enfin, lekker je kindje niet prikken hoor lui. Kaf en koren enzo.