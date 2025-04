Over het vaccineren an sich of over de bureaucratie

Boos 1. VACCINEREN? VACCINEREN? Zie je wel! Ik laat me niet INJECTEREN door de ROVERHEID! Door de BIG PHARMA! Mijn opa is 100 geworden en die ging pas dood aan kanker toen hij een prik kreeg! Ik laat mijn dna niet veranderen door Pfizer! Vroeger dronken we grog en jenever! Is er niet meer zoiets als AFWEERSYSTEEM???

of

Boos 2. VACCINEREN GAAT TRAAG DOOR BUREAUCRATIE? Zie je wel! Zelfs injecteren kan de roverheid niet! De Big Pharma heeft zo veel geld en zelfs dat lukt ze niet! Vroeger was mijn opa altijd meteen aan de beurt voor een prikje! Kan Pfizer dit soms niet beter regelen? Of moet ik dan maar weer grog en jenever drinken? Dit is gevaarlijk voor mijn afweersysteem!