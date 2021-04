Geen enkel medicijn is 100% werkzaam bij 100% van de bevolking, geen enkel medicijn is 100% risicovrij bij 100% van de bevolking. Hier geldt de wet van de grote getallen; het aantal doden en de hoeveelheid ziekteleed dat je voorkomt door vaccineren is vele malen hoger dan het aantal doden en de hoeveelheid ziekteleed die ontstaat door vaccineren (we hebben het hier over minimaal een factor 1000 of (veel) meer). Dat De Jonge, hysterische vindvaan die hij is, meteen bij ieder bericht in de media het beleid (nou ja, beleid..) weer eens compleet ondersteboven gooit kost mensenlevens.

We hebben geen gegevens over het aantal doden en de hoeveelheid ziekteleed door, ik noem maar wat, gebruik van antibiotica, andere vaccins, narcoses, veiligheidsgordels en de verlaging van de minimum snelheid op de snelweg. We vergelijken dus de jammer-cijfers van de corona-vaccinatie met helemaal niets. En de media kloppen ieder geval flink op op de voorpagina, en maken zo de mensen helemaal gek. Inclusief dus de verantwoordelijk minister, van wie je meer mag verwachten. Of mocht; de man kan werkelijk geen frietkraam runnen, laat staan dit.

Gewoon doorgaan met prikken met Astra Zeneca; zeg gewoon tegen de mensen 'u staat op de lijst voor AZ, OK?'. Niet OK, even goeie vrienden, dan prik je niet. Geef iemand die geprikt is een papiertje mee, kan hij/zij/het/hun/xzwyrp laten zien aan de kassa van het theater, de bios, zaal, evenement, stadion, whatever. Geen papiertje, jammer voor je, niet binnen. Vroeger had je zoiets als het pokkenbriefje voor school; niet geprikt is niet naar school.

Ondertussen zijn landen als godbetert Servië beter bezig dan Nederland. Wat een negorij hebben we hier. Als we het goed hadden georganiseerd (zoals simpelweg zelf en goed bestellen, zoals het VK en Israël hebben gedaan, en eea organiseren zoals de baby en peuterprikken, of de griepprikken) waren we intussen klaar geweest, en was alles allang weer richting normaal. Nu is het zo dat een type als Engel zijn zaakjes beter voor elkaar heeft dan De Jonge cs. Dit land is stuk.