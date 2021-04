Het demissionaire kabinet speelt als een kip zonder kop paniekvoetbal. Totaal geobsedeerd dat de premier onhoudbaar is geworden na het zoveelste gedraai over de feiten. Na tien jaar achterhouden, verdraaien of superlaat aanleveren, barstte de bom toen de premier uitspraken over een ruimhartig gekozen Kamerlid en de houding van een partij negen dagen lang verkeerd aanleverde aan de Kamer.

Er zou nu eerst vertrouwen op het Binnenhof hersteld moeten worden. Nou mag ik die “crisis” even totaal verwaarlozen bij de gezondheidszorg, de economie en het onderwijs? Sorry, maar we hebben even geen tijd voor hun peuterpubertijd. Als politici echt leiders zijn, zouden ze beseffen dat ze dit in 2022 een keertje mogen uitpraten, als wij weer werken, zuipen & studeren.

AstraZeneca pauzeren omdat na 400.000 vaccinaties er vijf mensen klachten krijgen waar er eentje aan ongecontroleerde bloedstolling (trombose) sterft, is echt waanzin. Het Janssen-vaccin wordt als oplossing naar voren geschoven, maar heeft nota bene hetzelfde risico. Ter contrast: de HELFT van de IC-patiënten met corona heeft levensgevaarlijke trombose! Niet 0,00125% maar 49%.

Er is inmiddels bekend wat tijdens die enkele vaccinaties misging. Dat ging niet alleen om AstraZeneca- of Janssen-vaccinatie zelf, maar ook om een onhandige behandeling na trombose. Er is geleerd, die behandeling is verbeterd, dus van het risico dat we proberen te voorkomen is nauwelijks iets over. Politici zoeken hier een oplossing voor een probleem dat dankzij artsen niet meer bestaat.

Politici dromen over perfecte oplossingen, waar iedere dode met desnoods draconische maatregelen te voorkomen is. Nog nooit een dag gewerkt in het echte leven, dus ze snappen het niet: Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Er overlijden twee mensen PER DAG in het verkeer. Gaan we nu ook stoppen met autorijden? Stapvoets over de snelweg?

Het is ook echt binair en bijna bipolair om alleen te kijken naar overleven & overlijden. Dan heb je even een paar memo's gemist hoe (ook jongere!) volwassenen na het overwinnen van corona per ongeluk hun eigen hersenen, longen & hart slopen. Nu zijn mijn hersenspinsels al dubieus of abuis, ik heb niet de luxe nog wat intelligentie in te leveren dankzij een gebrek aan vaccinatie.

Wachten met vaccineren of een deel van de bevolking niet vaccineren is ontzettend gevaarlijk. Het geeft het virus de kans langer en meer rond te gaan en vaker te muteren. Vaccins werken al minder goed tegen de Zuid-Afrikaanse variant, hoe meer varianten, hoe minder werking. De klok tikt. Terwijl de bobo's panikeren over enkele doden in hun naam, vergeten ze het coronakerkhof.

Een dokter hield in de middeleeuwen al bij wie uit zijn dorp wanneer welke ziekte had. Het viel op dat sommige ziekten maar een keer voorkwamen bij patiënten: er werd levenslange immuniteit opgebouwd. Daarna viel op dat veel ziekten bij jongeren een minder ernstig verloop hebben, dan bij volwassenen. Het werd een tactische keuze een ziekte op jongere leeftijd door te maken.

Om dit ietsje minder barbaars uit te voeren worden mensen nu niet langer geïnfecteerd met het complete virus, maar vooral met de buitenkant. Dat is genoeg om een afweerreactie te trainen en immuniteit op te bouwen. China had duizend jaar geleden al vaccinaties. Het is veel werk om een virus te isoleren, te kopiëren en er een veilige versie van te maken.

Katalin Karikó had in 1990 een bijzonder geniaal idee. Waarom vliegen we dit zo aan? Dat is een hele domme omweg. Je kan ook de tekening voor die buitenkant uit virus mRNA isoleren, en die door menselijke cellen laten bouwen. Dat maakt het eigen lichaam een perfecte kopie van buitenkant aan op basis van de originele tekening, en leert zichzelf daarmee een afweerreactie aan.

Dan sla je jaren aan onderzoek en zinloze tussenstappen over. Zonder extra risico, want als we niets doen, worden we vanzelf op geheel natuurlijke wijze geïnfecteerd door het complete mRNA omdat het complete virus binnenkomt. De hele tekening geeft ten allen tijde meer ziekte en complicaties dan alleen de tekening van de buitenkant. Doe mij maar deze kortere veiligere weg.

Het rijke Israël loopt dankzij vaccinatie feestend & beestend over straat, want verkiezingen. Hongarije heeft twee keer zoveel gevaccineerd als het Europese gemiddelde, want verkiezingen. Het lijkt me verstandig te variëren in vaccinatie, verschillen in werkzaamheid worden dan opgevangen door groepsimmuniteit. Vergeet Westerse trots en koop ook Chinese, Russische & Indische vaccins.

Zorg daarna ook dat wereldwijd vaccins beschikbaar zijn, niet uit barmhartigheid, maar omdat wij niet zitten te wachten hoe zes miljard mensen in derdewereld-landen onbedoeld nieuwe varianten ontwikkelen. Zodat ook fatsoenlijk geoefend wordt met zo'n enorme internationale operatie, die met polio slechts zeventig jaa r duurde. Hun gezondheid is ook onze gezondheid.

Binnen de discussie over vrijheid en vaccinatie, is tunnelvisie ontstaan op de vrijheid vaccinaties te weigeren. De vrijheid om een vaccinatie op te eisen, om zelf een vaccin te kiezen, om zelf op de vrije markt een vaccin te kopen of de vrijheid tegen nationaal overheidsadvies in toch AstraZeneca te krijgen, ontbreken allemaal. Niet louter voor mezelf, maar voor mijn omgeving...

Zeg Hugo, mag ik nu een prikje?