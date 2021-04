GeenStijl is 18 jaar oud. We waren al op onszelf gegaan maar nu hebben we dus ook stemrecht, mogen we legaal bier drinken en gaan zelfs de deuren van ieder huis van lichte zeden wijd voor ons open. We mogen volgens de leeftijdsladder* nu zelfs onze naam laten veranderen! We denken zelf aan Stijn Geel.

18 jaar. Dat is al snel 237 jaar in oudmediale jaarringen. Zo veel paden gebaand. Van zo veel gebaande paden geweken. Zo veel piketpaaltjes geslagen en met dezelfde disrespectvolloosheid weer omver gemaaid. Zo veel voor elkaar gekregen. Zo veel gefaald. Zo veel dat we nooit hadden moeten doen. Zo veel dat we ook hadden kunnen laten. Echt helemaal nergens spijt van.

In het Normale Normaal zouden we nu alles vieren met groteske hoeveelheden bier, schaamteloze grote stukken opeetvlees van de Weber en wulps op tafel dansende dames. Maar het is 2021. De verkiezingen zijn al geweest, er is nog geen kroeg open geweest dit jaar, de kamado's zijn nog koud en de enige dame die dit jaar op tafel danste is Sigrid Kaag. Niet bepaald een lekkere mood voor feestjes. Wij hebben een zwaar kudtjaar achter de rug. U heeft een zwaar kudtjaar achter de rug. Iedereen laveert tussen wappie en waarheid, tussen vrees en vaccin, tussen de geraniums en groepsimmuniteit.

Deze pixels verdwijnen toch als je 18 wordt!?

Net als Mark & Hugo kunnen wij geen pandemie oplossen. MAAR gelukkig konden we nog wel een stijlloos steentje bijdragen. Aan Maaike en haar Primera, hét nationale feelgood-moment van het afgelopen jaar. Dat tot stand kwam omdat u hier samen komt. Als online community. Eentje van de oude stempel. Eentje die we koesteren, waar wij in meegroeien en die ons al 18 jaar steunt én verrot scheldt om alles wat we doen, laten of domweg weigeren.

Vandaag weigeren we domweg om te werken. Als er geen mogelijkheid is voor play hard, dan vandaag ook geen work hard. Wij zijn er niet, wij zijn aan het wegdromen bij de gedachte aan cafés vol bier en tieten, en stemrecht dat echt verschil zou kunnen maken. We nemen er eentje op onszelf vandaag en we beloven niet dat we voor de avondklok binnen zijn. Want we zijn 18. We zijn volwassen. En we bepalen zelf wel wat we doen & laten.

Doorrr naar een welverdiende midlifecrisis!

OK, dat bepalen we niet helemaal zelf. Daar heeft u ook wat over te zeggen. Doen we het ruk? Prima. Hand op de knip en neem een adblocker om ons ook nog ff na te trappen. Doen we het wel lekker? Doneer een paar euro en laat GeenStijl doortikken richting een midlifecrisis.

Wil je het echt beter? Word erelid of doneer in dubbele cijfers. Alleen daarmee maken we betere topics. Meer eigen nieuws. Wobje hier. Polemiekje daar. Tegeltjes lichten zus. Roeren waar het stinkt zo. Wij een extra biertje bij de vrijmibo. U het genot van een goed geplaatste of totaal mislukte grap, een snedig geschreven sneer of een filosofische grondslag onder uw leven. Alleen samen kunnen we de sleur van de mainstream media verslaan.

Proost, op onze verjaardag!